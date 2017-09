O CAVinho continua batalhando no Paulista

Na manhã do último domingo (10), no estádio Tenente Carriço, em Penápolis, as equipes Sub-11 e Sub-13 do Votuporanguense entraram em campo para enfrentar os donos da casa, pelo Campeonato Paulista. O Sub-11 demonstrando bom futebol venceu a forte Penapolense por 1 a 0, gol de Luiz Henrique. O técnico Alvinegro Murilo Lopes, comentou a partida: “- A equipe deles é muito forte, mas conseguimos montar um esquema defensivo, e depois encaixamos o contra-ataque e saímos com a vitória, foi espetacular”.

Em seguida, o Sub-13 até que tentou, mas em dia pouco inspirado e com algumas falhas pontuais acabou derrotado por 5 a 4, ficando na 6ª posição da tabela no grupo 1. O treinador Murilo, comentou: “- Aconteceram coisas que não acontecem geralmente, é uma equipe muito jovem, oscila muito mesmo, e no caso foram falhas individuais, o Penapolense soube aproveitar nosso