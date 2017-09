Prefeitura abre novo concurso com 73 vagas nesta terça (12/9)

Edital de abertura foi publicado no Diário Oficial Eletrônico; vagas estão disponíveis em 35 áreas administrativas

A Prefeitura de Votuporanga publicou o edital de abertura do concurso público 03/2017 no Diário Oficial Eletrônico desta segunda-feira (11/9). As inscrições já podem ser feitas a partir das 10 horas desta terça-feira (12/9) e seguem até às 23h59 do dia 5 de outubro. Estão disponíveis 73 vagas em 35 áreas da Administração com salários que variam de R$1.155,45 (Serviços Gerais) a R$6.581,71 (Odontologia PSF).

Este já é o terceiro concurso público aberto na gestão do prefeito João Dado, além do processo seletivo voltado para área da educação, cujas provas foram realizadas em maio.

Dentre os cargos disponíveis com maior quantidade de vagas estão: Agente Comunitário de Saúde I (10); Serviços Gerais Feminino (5) e Masculino (5); Cuidador Social (5); Educador Social I (5); entre outros. Também há vagas para as áreas da Saúde, do Trânsito, de Obras e da Educação. O edital completo com todas as vagas está disponível no site da Prefeitura (www.votuporanga.sp.gov.br) e da empresa organizadora, Cetro Concursos Públicos, Consultoria e Administração (www.cetroconcursos.org.br).

Os valores das inscrições variam de R$32 a R$57, conforme o cargo e o nível de escolaridade, sendo a mínima para Ensino Fundamental I incompleto (1º ao 5º ano – antiga 4ª série) e a máxima para Ensino Superior completo.

As provas objetivas e de títulos serão realizadas no dia 19 de novembro com divulgação do gabarito no dia 21 de novembro e o resultado desta fase será publicado no dia 08 de janeiro de 2018. Para alguns cargos também serão realizados de forma classificatória e eliminatória TAF (Teste de Aptidão Física), provas práticas e avaliação psicológica, conforme descrito no edital.

Mais informações durante o período das inscrições podem ser obtidas pelo Serviço de Atendimento ao Candidato da Cetro Concursos pelo email sac1@cetroconcursos.org.br, das 10h às 16 horas, exceto aos sábados, domingos e feriados.

Quase 200 novos servidores já foram convocados desde o início deste ano, na gestão do prefeito João Dado. “Investimentos em pessoal nas mais variadas áreas da administração municipal, priorizando saúde e educação. Isso prova que valorizamos o servidor concursado, com redução de cargos comissionados, e mais oportunidades de emprego aos interessados em exercer uma função efetiva na Prefeitura”.