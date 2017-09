Recém-nascida é encontrada dentro de mochila na região

Este bilhete foi encontrado dentro da mochila com a criança. FOTO: Arquivo pessoal

Na manhã da última segunda-feira (11), moradores do bairro Pereirinha, em Penápolis, tiveram uma surpresa inusitada. Uma mulher passava pela calçada quando ouviu o choro de um bebê. Ao se aproximar, notou uma recém-nascida dentro de uma mochila, enrolada em um cobertor, em frente a uma residência. Juntamente com a criança tinha um bilhete escrito à mão, com os dizeres:

“Olá, queria que vocês cuida-se [sic] da minha filha, pois não tenho condições de cuidar dela pois não tenho família e nem uma casa. Ela se chama Yasmin, por favor cuide bem dela.”

A polícia afirmou que a recém-nascida ainda estava com o cordão umbilical. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros, levando a bebê para o pronto-socorro da cidade. Segundo a Santa Casa, a criança deve ter nascido de 39 semanas, tem 44 centímetros e pesa 2,3 quilos, e passa bem. A pessoa que deixou a criança no local poderá responder por abandono de incapaz. O caso passará a ser investigado pela Delegacia da Mulher.