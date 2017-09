Só deu Votuporanga no 1º GP de Ciclismo

Na primeira das quatro etapas do GP, realizada domingo passado em Votuporanga, todos os atletas da equipe da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer fizeram pódio

Uma das quatro etapas do 1º GP Ciclismo Votuporanga, organizado pelo Procicle Eventos, em parceria com a Prefeitura de Votuporanga, foi realizada no último domingo (10/9). A largada e chegada foram na Avenida Prefeito Mario Pozzobon, com as provas nas modalidades Speed e MTB, registrando-se a participação de vários ciclistas de São Paulo e de estados vizinhos.

Mostrando que o ciclismo é um esporte de ponta em Votuporanga, todos os ciclistas da equipe da Secretaria de Esportes e Lazer subiram ao pódio e, “como sempre, representaram muito bem nossa cidade, quebrando o tabu de que santo de casa não faz milagres”, declarou o técnico José Godoy Vilches.

Mais uma vez, na principal categoria – Elite – o votuporanguense Liniker Padoan Godoy Vilches esbanjou força e técnica, realizando uma fuga espetacular na metade da prova, chegando em primeiro com larga vantagem sobre o segundo colocado. Na mesma prova, Marcos Albieri Maior finalizou em quarto lugar.

Na categoria Open, quase que o pódio foi exclusivo para Votuporanga. O primeiro a cruzar a linha foi Vinícius Igor de Oliveira, com Rodrigo Caetano da Silva Junior em segundo; Luiz Felipe Barbosa da Silva em terceiro e Jhonatan Queiroz Leite, na quinta colocação. Na categoria Sub 30, Renan Zamboni Coelho foi o grande campeão, levando Votuporanga, mais uma vez, para o lugar mais alto do pódio. A equipe ainda registrou dois terceiros lugares, um na categoria Sênior, com Arhtur Guerzoni Neto, e outro na Master, com Edson Antonio Pistilli.

Para manter a hegemonia nas próximas etapas do GP Votuporanga, a equipe da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer continua com treinos diários. As provas estão agendadas para os dias 15 de outubro, 12 de novembro e a grande final no dia 10 de dezembro. Paralelamente, o grupo participará de várias outras competições, com foco nos Jogos Abertos do Interior, no ABCD paulista, em novembro.