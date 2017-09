Sub-20 do CAV reage, e vence no Plínio Marin

Na tarde deste sábado (9), o Clube Atlético Votuporanguense foi a campo na Arena Plínio Marin, onde enfrentou o Grêmio Catanduvense, pela 18ª rodada do Campeonato Paulista.

O Votuporanguense, do treinador Henrique Ortiz, sofreu um apagão no primeiro tempo e sem criar nenhum grande lance, sofreu 3 gols. Na volta do intervalo a equipe voltou diferente, apresentando o futebol que normalmente joga, conseguiu empatar e virar a partida em 4 a 3. Mas para testar os corações de quem acompanhava a partida, ainda teve tempo para sofrer o empate, e só no finalzinho do jogo definir o placar em 5 a 4.

Os gols Alvinegros foram marcados por: Kaemerson, Edson, João Marcos e Kaiki que balançou as redes em duas oportunidades. Com a vitória, o CAV soma mais 3 pontos e assume a 5ª posição na tabela de classificação no grupo 1.

Ao final da partida, Henrique Ortiz analisou: “– Na minha opinião, fizemos o pior primeiro tempo do campeonato, não pode acontecer, estamos decidindo a fase final do Campeonato. Sabíamos que não podia errar, e erramos, descemos para o intervalo perdendo de 3 a 0. No intervalo, demos uma bronca que foi necessária, a apatia deles em campo não pode numa fase final como esta. Mas, mostramos nossa qualidade, mostramos a nossa força. O importante são os três pontos, a gente estava precisando”. Finalizou.

Agora o Votuporanguense já se prepara para o próximo compromisso, contra a equipe do Comercial, dia 16 de setembro, no estádio Dr. Francisco de Palma Travassos, em Ribeirão Preto.

(5-1)

LEG: O Alvinegro acerta os últimos detalhes, já dentro de campo.

FOTO: Rafael Nascimento/CAV