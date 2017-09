Chiquérrimos: Dr. Danilo, Breno Rodrigues, Isis, Breno Filho, Camila Furtado, Guto Rodrigues e Ricardo Gomes

Nosso consultor de vendas, Francisco Gandini com seu cliente Lucélio, na entrega de um maravilhoso RENAULT KWID. O Grupo Ville Renault de Votuporanga agradece a confiança e preferência! Parabéns pela mais nova aquisição!!! Desejamos felicidades com o novo carro.

Nossa querida Leticia Madalozzo embelezando nossa Social de hoje, no dia em que comemora seu aniversário! Parabéns Letícia!

Que família linda! Junior Oyama Pozzobon, Nayara Oliveira e o baby João Miguel

“Felizes aqueles que carregam os amigos da adolescência para o resto da vida”

Eles, que estudaram juntos no ginásio e curtiram suas adolescências juntos pararam para um delicioso e acolhedor churrasco, movido a muita cerveja. Este foi o 1º encontro do amigos do 2º GEV (Ginásio Estadual de Votuporanga)

Junior Marão recebendo o premio Melhores do Ano das mãos do nosso Deputado Carlão Pignatari