Acidente grave deixa três feridos em Votuporanga

Na noite desta segunda-feira (11), três pessoas ficaram feridas após o impacto frontal entre duas motocicletas. Se não bastasse, após a queda, uma das vítimas ainda foi atropelada por um carro, que segundo a Polícia Militar, o motorista teria fugido do acidente sem prestar qualquer tipo de socorro.

Ainda segundo a Polícia, o acidente ocorreu por volta de 21h15min, no cruzamento das ruas Copacabana e Das Avencas, onde as motos que seguiam em sentidos opostos bateram de frente. Na colisão, três ocupantes foram ao chão. Testemunhas acionaram o Corpo de Bombeiros e a Unidade de Suporte Avançado (USA), para atendimento desta ocorrência, transportando os feridos para a Santa Casa de Votuporanga.

Das vítimas, a assessoria de imprensa da Santa Casa informou por meio de nota que: G.B.M., de 54 anos, passou por atendimento e seu estado de saúde é considerado estável; já C.E.S.B de 19 anos, estava passando por cirurgia naquele momento e K.D.B.Z., de 13 anos, passou por atendimento e o seu estado de saúde é considerado estável.

O local do acidente teve que ser interditado para o socorro seguro das vítimas. As causas do acidente e a participação do carro serão apuradas pela polícia.

(4-1)

LEG: Grave colisão em cruzamento.

FOTO: Internet