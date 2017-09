Assassino de trabalhador tem pena aumentada pela Justiça

Foto tirada na porta da Delegacia de Jales, com a camionete da vítima, no dia em que foi descoberto os autores do crime.

O crime aconteceu em 2015, e teve como vítima o trabalhador Marcos Adriano Longo, de 40 anos, solteiro, pertencente à uma família bastante conhecida em Jales. Não tinha inimigos e morava com os pais no centro da cidade. Ele possuía por habito nunca dormir fora de casa e costumava sair apenas para trabalhar com a sua caminhonete F-4000 do tipo boiadeira, que usava para fazer fretes de gado.

Na época, após sair para fazer um frete numa fazenda, desapareceu. A polícia iniciou as buscas, até chegar aos dois envolvidos, que com a ajuda de um adolescente, M.R.B. na época com 16 anos de idade. Eles renderam, roubaram e mataram Marcos Adriano, em seguida ocultaram o cadáver. Desta forma, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve sentença da 1ª instância de Jales por crime de latrocínio contra Claudio Valentim Zuim e Reginaldo dos Santos Montoro, e durante o processo de revisão, aumentou a pena de um dos envolvidos.

Voltando as investigações, na época uma análise do celular da vítima permitiu a constatação de que o réu Reginaldo, efetivamente telefonou para o desaparecido para contratar o frete de animais e combinou o pagamento de R$6 mil pelo serviço. Nesse ponto, o acusado Claudio foi preso na posse dos bois subtraídos que foram encontrados em sua fazenda. De acordo com a Justiça, o elo entre a prática do crime de furto qualificado e o desparecimento da vítima ficou evidenciado. Sua sentença foi para 24 anos e 04 meses de reclusão, em regime fechado e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, fixados no mínimo legal.

Já Reginaldo que confessou a prática do crime de latrocínio, confirmando ter contratado Marcos para realizar um frete, e que lá teria desferido dois golpes fatais na cabeça do ofendido e ter utilizado o caminhão para cometer o crime subsequente, também indicou a localização do paradeiro do corpo da vítima, e por fim, também confirmou o auxílio do adolescente. A sentença, 11 anos, 05 meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 37 (trinta e sete) dias-multa, no mínimo legal.

“No curso do procedimento para apuração da responsabilidade infracional, o menor assumiu a participação no evento criminoso. Sedimentou a culpa de Reginaldo e Claudio. Disse que Claudio prometeu a quantia de R$ 6.000,00 para o cometimento dos delitos. Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se provimento aos apelos defensivos e, dá-se provimento ao apelo ministerial para irrogar a Reginaldo dos Santos as penas do crime de latrocínio, artigo 157, § 3º, do Código Penal, totalizando o montante final de 24 (vinte e quatro) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, assim como pagamento de 30 (trinta) dias-multa, no valor mínimo legal, sendo mantida, no mais, a sentença guerreada”. Concluiu o desembargador Euvaldo Chaib.