Deputado Carlão Pignatari anuncia que governador Alckmin faz nomeação de agentes penitenciários

Serão contratados 900 agentes penitenciários e 100 agentes de vigilância e escolta

O deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB) informou que o governador Geraldo Alckmin (PSDB) assinou nesta segunda-feira, 11/09, a nomeação de mil funcionários para a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP). São 900 agentes penitenciários e 100 agentes de vigilância e escolta. Além disso, o governador anunciou mais oito penitenciárias no Estado de São Paulo.

Carlão vinha desenvolvendo gestões junto à Secretaria da Administração Penitenciária há tempos, cobrando uma solução para a contratação desses agentes, que foram aprovados em concurso público realizado pela SAP. “O anúncio dessas contratações traz um alivio muito grande, pois esse pessoal ganhou o direito a uma vaga ao ser aprovado no concurso. Além disso, o governo aumenta o nível de segurança nas penitenciárias e também no trabalho de escolta”, comenta o deputado.

Durante o anúncio, após a assinatura do documento, Alckmin acrescentou: “E estamos ampliando com mais oito novas unidades prisionais no Estado de São Paulo. Um importante investimento para a segurança pública paulista”, afirmou.

Carlão justifica ainda que “em todas as unidades prisionais do Estado estão faltando Agentes de Segurança Penitenciária e Escolta e Vigilância Penitenciária, por isso aplaude a convocação”.