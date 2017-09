Edinalva realiza retratação por discurso polêmico

Homenagem: Edinalva Azevedo também aproveitou para fazer uma homenagem ao Pastor Toninho Alegria da Igreja Formosa, por serviços prestados ao município de Votuporanga.

Os termos usados pela vereadora semana passada na sessão da Câmara geraram polêmica nas redes sociais. Segundo ela, suas palavras foram mal interpretadas.

A vereadora Missionária Edinalva Azevedo utilizou o tempo de 10 minutos na Tribuna para fazer uma retratação sobre o seu discurso proferido durante a sessão ordinária da semana passada (4/09).

“Venho nesta Tribuna para comentar sobre nosso discurso proferido na sessão ordinária passada, onde criticamos uma pessoa que faz o uso indevido das redes sociais para atacar a nossa função como vereadores. Infelizmente fui mal interpretada em minha fala, e meus comentários sobre esta pessoa acabaram sendo generalizados, de forma a tornar-se uma polêmica nas redes sociais.

Gostaria de deixar registrado que, em nenhum momento, esta vereadora quis criticar os candidatos às eleições municipais de 2016 ou partido político. Novamente menciono que esta crítica foi dirigida exclusivamente a uma pessoa que também foi criticada por demais vereadores desta Casa naquela sessão. Mas como fui mal interpretada especialmente por alguns internautas, gostaria de deixar registrado que a minha crítica, em nenhum momento, foi para atacar a idoneidade dos candidatos das eleições municipais do ano passado, e sim, a uma pessoa que não possui idoneidade para fazer crítica a esta vereadora pelos atos que já cometeu.

Com relação às representações protocoladas e dirigidas à Comissão de Ética por um munícipe, entendo que se trata de uma manifestação democrática, mas tenho convicção de que esta Casa Legislativa irá arquivá-las, pois assim como o nobre vereador Dr. Hery sempre diz: um copo com água pela metade pode ser interpretado de duas maneiras, ou está meio cheio ou está meio vazio, depende da interpretação de cada um”, finalizou.

Na semana passada, a vereadora Edinalva disse que, muitas vezes, as pessoas ‘não tem noção’ e falam sem saber nas redes sociais. E que estas pessoas que julgam e apontam os vereadores, são as mais erradas. A crítica foi direcionada ao membro da diretoria do Conselho Municipal de Deficientes Físicos, Auro Birica, que havia publicado nas redes sociais que a vereadora foi a que mais viajou em 6 meses de mandato.

Com relação à representação dirigida à Comissão de Ética do Poder Legislativo, o vereador e presidente da Casa de Leis, Osmair Ferrari esclareceu que tal representação será lida e votada na sessão ordinária da semana que vem (18/09). (Colaborou Paola Munhoz)