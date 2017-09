Hery dispara ao assessor de gabinete: “Levante da cadeira e vá trabalhar”

Hery também realizou uma homenagem a Equipe de Curativos da Santa Casa –

Da Redação

O vereador Hery Kattwinkel por meio de duras críticas, na sessão de segunda-feira da Câmara, teceu duras críticas ao assessor de gabinete do prefeito João Dado, Luciano Viana. Ele disse que Viana comentou por meio de um artigo, sobre a não realização de solenidade no feriado de 7 de setembro em praça pública. “É fácil criticar, difícil é provar o que faz. Levante da cadeira e vá trabalhar”, disse o vereador.

No texto escrito por Luciano Viana, é apontada a falta do ato cívico no dia 7 de setembro como responsabilidade das secretarias da Educação e da Cultura. Ele ainda diz que a data não é menor do que o aniversário da cidade, dia 8 de agosto; ou da Revolução Constitucionalista, dia 9 de julho, quando Votuporanga teve comemorações em atos cívicos.

Segundo Hery, a obrigação e dever do assessor não é se preocupar com o trabalho de outras secretarias. “Ele falou tanto que as secretarias não estavam preocupadas com o feriado, mas ele também não foi trabalhar. Para você criticar algo, você tem que responder com atitudes”, afirmou.

Conforme este Diário publicou em sua edição do dia 7 de setembro, a data cívica passou em branco. As escolas municipais realizaram internamente suas manifestações cívicas durante a semana que antecedia a data; e por outro lado, os atiradores do Tiro de Guerra 02-088 foram de desfiles cívicos nas cidades de Pontes Gestal e Américo de Campos, já que não foram procurados por nenhuma autoridade de Votuporanga

LEG: Clarissa Albuquerque Vaz Nunes e Maria José de Jesus Santos receberam Voto de Congratulação

Iniciativa do vereador Hery Kattwinkel fez com que as profissionais da Santa Casa recebessem a honraria pelo excelente trabalho, segundo o edil, que Clarissa Albuquerque Vaz Nunes e Maria José de Jesus Santos desenvolvem com os pacientes do Hospital, na área de curativos.

Justificativa da homenagem

“É sabido e notório que a rede de saúde local vem se destacando no cenário regional, estadual e até nacional graças ao trabalho de todos os funcionários que se empenham em suas respectivas profissões. Considerando que a equipe do Grupo de Curativos da Santa Casa de Votuporanga vem prestando um belíssimo trabalho em conjunto com a equipe de enfermagem no atendimento dos pacientes de Votuporanga e região.

Nesse sentido, nada mais justo do que esta Casa de Leis, constituída por legítimos representantes do povo, externar congratulações a essas duas profissionais da Santa Casa de Misericórdia pelos louváveis serviços prestados a nossa população”, disse.

(Colaborou Paula Munhóz)