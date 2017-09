Ideias de TV que ficam bem em qualquer lugar

Os móveis sob medida são sua melhor opção, uma vez que permitem a personalização de acordo com as suas necessidades e preferências. No exemplo dessa sala, o móvel, além de dividir os ambientes, tem um painel giratório que deixa a TV livre para ambos os lados.

Da Redação

Eu não sei quanto a vocês, mas eu adoro o look clean de salas com a TV na parede. Se sua TV ficou a vida inteira em cima do móvel, você verá a enorme diferença quando resolver colocá-la na parede. Você ganha espaço e a televisão fica fora do alcance de mãozinhas pequenas e curiosas (ou pelo menos o acesso fica bem mais difícil) e o seu móvel fica livre para outros objetos. Sendo assim, resolvemos separar para você ideias bem legais de televisões de parede, que ficaram muito bacanas e que podem servir de inspiração. São TVs combinadas com prateleiras, em estantes, com detalhes de madeira, tinta, enfim, muitas e muitas opções!

O segredo é colocar a TV em uma altura boa para um observador sentado. Não existe uma altura padrão de instalação. Se você faz parte de uma família de baixinhos, a altura da sua TV não vai ser a mesma de uma família de pessoas altas. Contudo, quando o assunto é a distância da TV ao sofá, aí sim, podemos falar em distâncias médias adotadas. Lembrando que TV’s muito grandes para salas muito pequenas, além de ficar esquisito, podem causar danos a sua saúde no médio e longo prazo.

Vale lembrar que para ambientes corporativos e públicos, ou mesmo na sua cozinha, onde as pessoas também assistem TV quando estão de pé, vale prendê-la em um lugar mais alto.

Se você já tem uma parede de tijolinho, não vai ter quase trabalho nenhum. Repare, na imagem acima, a canaleta escondendo os fios da televisão. Isso prova que nem sempre os fios precisam estar embutidos e disfarçados para ficar 100%.

Você pode emoldurar sua TV com uma combinação de quadros e fotos. Para isso, pode utilizar quadros de tamanhos variados. A escolha pela simetria ou não é apenas uma questão de gosto, pois ambas as opções são muito bonitas. Essa é uma ideia simples e barata, que dá um ar bem moderno e aconchegante ao seu ambiente.