No São Paulo, tudo pode acontecer

Presidente do São Paulo teve reunião com Conselho de Administração na última terça (12). FOTO: Marcelo Prado –

A má fase em campo do Tricolor vem chegando aos escalões da política São Paulina, a cobrança por mudanças que não chegam vem se transformando em crise interna. Nos bastidores o descontente Conselho de Administração se reuniu na manhã desta terça-feira (12), já que existe uma imensa pressão por novo coordenador técnico, e até a saída de Dorival Junior foi sugerida, além da evidente piora na relação entre vice Roberto Natel e presidente Leco.

Na medida em que as rodadas se sucedem e os resultados não acontecem, aumentam às divisões internas no clube, para o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, as mudanças devem ser para agora. Numa possível saída de Dorival, já existe até uma lista de preferências para o cargo, Paulo Autuori, Marco Aurélio Cunha e o ex-jogador Raí, membro do Conselho de Administração do São Paulo, além do mais desejado, Muricy Ramalho atualmente comentarista esportivo numa emissora de televisão. O clube sonha com um profissional experiente no meio do futebol para fazer a comunicação entre comissão técnica e o elenco.

Muricy Ramalho, disse durante o “Bem, Amigos” desta segunda-feira (11), que não recebeu nenhum convite para voltar ao comando do elenco Tricolor, mas que queria muito ajudar, como um conselheiro, já que está muito feliz na atual função. O ex-treinador disse que poderia ficar “balançado” se houvesse um convite, como técnico, ele comandou a reação contra o rebaixamento, em 2013.

Agora, o relacionamento entre presidente e vice não anda lá muito bem. A impressão é de que Natel participa pouco do dia a dia do clube e está cada vez mais afastado de Leco. Diferentemente do passado, quando foi indicado ao cargo, Natel agora foi eleito vice-presidente e tem mais força política no clube.