Palmeiras ganha reforço importante no Brasileiro

Cuca orienta jogadores em treino do Palmeiras. FOTO: Felipe Zito

Entre os cinco primeiros colocados no torneio nacional apenas o time de Cuca terá a semana livre para trabalhar e se dedicar somente ao Brasileirão, assim o principal reforço Alviverde nessa arrancada final será o calendário. Se no primeiro turno o Palmeiras tinha problemas para trabalhar a equipe e sofria por causa do calendário apertado, agora será a vez de assistir seus principais rivais serem obrigados a dividir as atenções.

O empate no Independência, no último sábado (9), levou o Palmeiras aos 37 pontos, na briga pelas primeiras colocações, o time tirou um ponto da distância para o líder Corinthians e o vice-líder Grêmio, mas viu o terceiro colocado Santos ampliar sua vantagem. Fora da disputa dos títulos da Copa do Brasil e Libertadores, o Palmeiras estipulou como meta conquistar o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Desta maneira, o clube se manteria pelo menos no G-4 do torneio e assim se garantiria classificação direta para a fase de grupos da competição sul-americana do ano que vem.

Enquanto isso, Corinthians, Grêmio, Santos e Flamengo entrarão em campo no meio desta e da próxima semana por compromissos na Copa Sul-Americana e Libertadores. Os objetivos do Verdão se foram nos mata-matas, mas a comissão técnica tem aproveitado o tempo livre no calendário para ajustar o time. Na Academia de Futebol, Cuca tem dado atenção aos trabalhos táticos e tem procurado dar sequência ao time que hoje é considerado ideal, com dois volantes mais leves, dois meias de articulação e dois atacantes mais próximos. Tudo isso para melhorar o desempenho.

Após o jogo contra o Atlético MG, Cuca afirmou que o ponto conquistado como visitante não impactaria diretamente na tabela de classificação, mas serviria para dar mais confiança ao time. O treinador terá a oportunidade de preparar a equipe até domingo, já que na segunda-feira (18), enfrentará o Coritiba, no Pacaembu.