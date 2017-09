“Passos que Salvam” Caminhada em prol do Hospital de Câncer Infantil de Barretos acontecerá dia 26 de novembro

Da Redação

Um grupo de Votuporanga, denominado “Meninas do Pé na Estrada” já estão trabalhando para a Campanha da tradicional caminhada “Passos que Salvam” que acontecerá no dia 26 de novembro.

A Campanha, 100% filantrópica, busca enviar recursos para o Hospital de Câncer InfantoJuvenil de Barretos.

O primeiro passo delas foi confeccionar os kits que já se encontram a venda por R$35,00 no comércio de Votuporanga ou com as próprias integrantes do grupo. Os recursos arrecadados serão todos direcionados ao Hospital e o trabalho das “meninas” é totalmente voluntário.

Conheça o Hospital de Câncer InfantoJuvenil de Barretos

Segundo a assessoria de comunicação da entidade, é um lugar onde as crianças são atendidas do jeito delas. Onde tudo é colorido, com quadros engraçados, fotos de animais fazendo caretas e, sobretudo, onde há muito amor. Assim é o Hospital de Câncer Infantojuvenil do Hospital de Câncer de Barretos, inaugurado em 24 de março de 2012, mesmo dia em que foi celebrado o aniversário de 50 anos da instituição.

A construção do Hospital de Câncer Infantojuvenil “Presidente Luiz Inácio Lula da Silva” foi realizada inteiramente por meio de doações obtidas através de duas edições da campanha televisiva “Direito de Viver” (transmitida pela Rede TV, Gazeta, Rede Vida e Canal Rural), e também por doações de empresas, pelo imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas do “Projeto Cuidar” – aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Barretos para a captação de recursos ao Fundo para a Infância e Adolescência (FIA), conforme estabelece o Art. 260 da Lei 8.069/90.

“O nome do Ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi escolhido como forma de agradecimento pela sua colaboração ao Hospital de Câncer de Barretos durante sua gestão na Presidência da República”, explica Henrique Prata, diretor geral da instituição,