Prefeito se reúne com vice-presidente da Caixa Econômica Federal

Financiamento para infraestrutura do 7.º Distrito Industrial foi um dos assuntos tratados em Brasília

Da Redação

O prefeito João Dado esteve em Brasília, na última semana, em reunião com o vice-presidente da Caixa Econômica Federal, Antônio Carlos Ferreira, para tratar de recursos importantes para o município. O agendamento do encontro foi intermediado pelo deputado federal Fausto Pinato, representado, na ocasião, pelo seu chefe de gabinete, Rogério Andrade.

Um dos assuntos tratados foi o financiamento para obras de infraestrutura do 7º Distrito Industrial Maria dos Santos Facchini, localizado às margens da Rodovia Euclides da Cunha, próximo a Simonsen, com área de pouco mais de 250 mil metros quadrados. “Enviamos um ofício à Caixa Econômica Federal, no início do ano, solicitando recursos financiados. Diante do forte crescimento econômico de Votuporanga, com uma política atrativa para instalação de novas empresas, precisamos executar essas obras o quanto antes para que estes empreendimentos comecem a gerar emprego a renda à nossa população”, explicou João Dado.

Outro assunto discutido durante a audiência com o Vice-Presidente da Caixa foi a Santa Casa. “A crise econômica, a defasagem dos valores da tabela SUS e alguns problemas orçamentários do governo vêm trazendo dificuldades operacionais às Santas Casas. Por isso, pleiteamos, constantemente, ajuda financeira de todas as esferas governamentais à nossa Santa Casa de Votuporanga”, reforçou o prefeito.

Para finalizar o encontro, o prefeito, que também é torcedor do Santos, recebeu, das mãos de Antônio Carlos Ferreira, uma camisa do time patrocinado pela Caixa.