Programação do Cine Votuporanga

Lino – Uma Aventura de Sete Vidas – Diariamente às 19h00 – cópia dublada – em 3d digital

Sinopse: Um jovem ganha a vida como animador de festas infantis. Cansado da rotina maçante e cheio de acidentes, ele busca ajuda mística para mudar de vida.

IT – A COISA – diariamente ás 21h00 – cópia dublada – em 2d digital

Sinopse: Quando as crianças começam a desaparecer na cidade de Derry, no Maine, as crianças do bairro se unem para atacar Pennywise, um palhaço malvado, cuja história de assassinato e violência remonta há séculos.