Rosalie Gallo y Sanches doa obras à Biblioteca Municipal Castro Alves

Escritora é presidente da Academia Rio-pretense de Letras e Cultura e autora dos romances “Eu vi onde termina o mar” e “Luísas”

O Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali” recebeu, no início deste mês, a escritora rio-pretense Rosalie Gallo y Sanches, conselheira da Comissão de Cultura do Comitê dos Italianos no Exterior (COMITES), que aproveitou a oportunidade para doar ao acervo da Biblioteca Municipal “Castro Alves” exemplares autografados de dois de seus livros, os romances “Eu vi onde termina o mar” (iEditora) e “Luísas” (Ed. Bluecom).

Rosalie estava acompanhada do diretor do departamento de Educação do Consulado Geral da Itália, Augusto Belon, e do representante do Consulado Italiano em São José do Rio Preto, Alceu Sestini, que passaram por Votuporanga para conhecer a estrutura do Centro de Informações. Também fez parte da comitiva, integrantes da Associação Italiana de Votuporanga, Silvia Cavalin, Bernadete Bernardelli e Ivone Sanches.

A escritora é mestre em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e doutora em Teoria Literária pelo Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas da Universidade Estadual Paulista (Ibilce-Unesp). É presidente da Academia Rio-pretense de Letras e Cultura (ARLC) e ocupa a cadeira de número 29 da instituição.

Em 2001, publicou no Brasil e na Itália sua primeira obra literária, “A Memória Invisível”, com fotos e textos sobre um cemitério genovês. Tem também poemas publicados em antologias, como “Show de Talentos”, da Rede de Escritoras Brasileiras (Rebra), e coletâneas do Prêmio Mundial de Poesia Nosside, do qual é secretária e representante no Brasil.