Selena Gomez revela o presente que ganhou do The Weeknd

É impossível não perceber que o casal Selena Gomez e The Weeknd é puro amor e eles já demonstraram isso em suas roupas. Lembra quando eles saíram para passear juntos com looks combinandinho? Oun! E moda é, definitivamente, um ponto em comum dos dois, tanto que The Weeknd acerta em cheio quando quer presentear a amada com uma peça fashionista.

Em entrevista ao site da Business of Fashion, Sel revelou qual foi o melhor presente que ganhou de seu namorado no últimos tempos. Acredite, é um item incrível!

“Meu namorado acabou de me dar uma bolsa Chanel e eu amei. E não porque era uma bolsa Chanel, mas por causa de onde ela veio e o que ela significa. Por isso, eu a uso cheia de orgulho e me sinto fofa com ela”, explicou à publicação. Ai… A cantora ainda disse que se sente muito feliz com a bolsa – e não é à toa, né, gente?

“Ele literalmente acabou de me dar e todos os meus amigos dão risada pois toda vez que eu a uso, me sinto de um jeito diferente”, completou. Que bonitinho!

Quem aí também gostaria de ganhar um presentão desse do seu amor?