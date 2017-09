Taekwondo local conquista medalhas no Brasileiro

Atletas de Votuporanga faturaram muitas medalhas no Campeonato Brasileiro de Taekwondo –

Da Redação

Com apenas 20 atletas, equipe da escolinha da Secretaria de Esporte e Lazer de Votuporanga conquistou 15 medalhas no Campeonato Brasileiro, inclusive 7 de ouro

A equipe de Votuporanga participou do Campeonato Brasileiro de Taekwondo, realizado em São Paulo entre os dias 7 e 9 de setembro e conquistou 15 medalhas, com 7 campeões nas lutas.

Foram medalhistas de ouro, os atletas: Diego Gimenes, Valdomiro Neto, Victor Leme, Antônio Ferreira, José Simões, Isabella Menezes e Antônio Brugger. A base da equipe é justamente a escolinha de taekwondo mantida desde o ano passado.

Para o prof. Ewerton Tassi, “o Brasileiro destacou-se por um alto nível técnico, com a participação expressiva de mais de 800 atletas, de 22 estados do país, sendo que Votuporanga esteve representada por uma delegação composta por 20 atletas, 15 deles subiram ao pódio nas três primeiras colocações, o que evidencia a seriedade do trabalho executado na base”.

Ainda nas lutas, conquistaram medalhas de prata, os atletas Bruno Carneiro, Eder Soares, Marcos Pereira, Ewerton Tassi e Marcos Silva. As medalhas de bronze foram para Rafael Bortolotto, Gabriel Barbosa e Paulo Silva e as demais medalhas foram asseguradas no Poonsae (kata), com a Prata de Ewerton Tassi e o Bronze, de Victor Leme.

No próximo final de semana (16), a equipe segue rumo à Mirassol para as disputas do “4° Campeonato de Taekwondo Mirassol”. Para Tassi, “essa sequência de competições é fundamental para a evolução dos atletas, já que além de se desenvolverem tecnicamente, podem interagir entre eles e ainda conhecendo novos estilos”.