Traficante é preso pela Força Tática no bairro Umuarama

Entorpecente apreendido após denúncia anônima. FOTO: Divulgação/Polícia Militar

Na manhã desta terça-feira (12), uma denúncia anônima levou policiais militares até uma residência em Votuporanga, onde supostamente estaria sendo uma “boca”, comercializando drogas, por um morador do bairro. Diante destas informações, os policiais se depararam com W.R.S. de 21 anos, em frente o endereço denunciado, e durante revista pessoal, foi encontrado um aparelho celular, R$ 23 e duas porções de maconha.

Em revista no imóvel, à polícia localizou um isqueiro e uma faca com vestígios da droga, e ao ser indagado pelos policiais o indivíduo confirmou o tráfico, e por fim mostrou em uma edícula nos fundos, mais uma quantidade do entorpecente, que se somaram 0,568 Kg.

Diante do exposto, os policiais deram voz de prisão e o encaminharam até a Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE), onde o delegado ratificou a apreensão por tráfico de drogas e transferiu o indivíduo para a cadeia de Guarani D’Oeste.