A aquisição de Neymar e Mbappé já “valeu a pena”

Nasser Al-Khelaifi, dono do dinheiro do PSG.

FOTO: Ivan Raupp –

O dono do PSG, Nasser Al-Khelaifi destacou que investimento de cerca de R$ 1,5 bilhão a longo prazo já valeu a pena, e orgulhoso fala do momento fantástico na estreia da Champions. Estreando nesta edição da Liga dos Campeões, o PSG goleou por 5 a 0 o Celtic, em Glasgow, nesta terça-feira (12), com gols de Neymar, Mbappé, Lustig e dois de Cavani. Ao passar pela zona mista do Celtic Park, Al-Khelaifi, falou com a imprensa: “- É um sonho ver o Paris Saint-Germain em uma grande partida. Estou muito orgulhoso do time, fizemos cinco gols. Foi fantástico”.

Na última janela de transferências, o xeque árabe atraiu os holofotes, ao fazer as duas contratações mais caras da história. Primeiro Neymar, tirado do Barcelona por cerca de R$ 830 milhões, e depois Mbappé que foi emprestado pelo Mônaco por uma temporada e ao fim desse período será comprado, investimento de cerca de R$ 673 milhões. Todos os reforços possíveis para a equipe francesa, que tenta conquistar a competição europeia, cujo título inédito é seu grande sonho de consumo.

Com sorriso no rosto, o mandatário árabe se referiu à dupla “Neymbappé”, e concluiu: “- Valeu muito a pena. Não só por hoje, mas sempre. Isso é muito importante, pois nosso investimento é a longo prazo. Então, é fantástico”.

O Paris Saint-Germain volta a campo no domingo (17), para enfrentar o Lyon no Parc des Princes, pela sexta rodada do Campeonato Francês, o time é líder da competição, com 100% de aproveitamento. Na Champions, o próximo adversário é o Bayern de Munique, na quarta-feira (27), também em Paris.