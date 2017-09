Bastidores por A. C. Camargo

Ponto de vista

Impressiona o volume de acidentes de trânsito provocados, nas estradas ou mesmo em áreas urbanas, por motoristas que dirigem embriagados. É um despropósito. E olha que a multa que têm que pagar os infratores é bem salgada, R$ 2.934,70, além de responder a processo administrativo junto ao Detran.SP para a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Isso, porém, não desestimula aqueles que teimam em encher a cara e dirigir sem ter condições para isso.

Ações

E olha que as campanhas de conscientização têm sido intensas, como também o trabalho de fiscalização. O Programa Direção Segura – ação coordenada pelo Detran.SP para a prevenção e redução de acidentes e mortes no trânsito causados pelo consumo de álcool combinado com direção é um bom exemplo disso.

Na região

Blitz realizada no começo do mês, da noite de sábado à madrugada de domingo, em Jales autuou 15 pessoas em operações de fiscalização da Lei Seca. Foram realizados, nas duas principais avenidas daquela cidade, 252 testes do etilômetro (popularmente conhecido como bafômetro), sendo que em 15 deles constatou-se a embriaguez dos condutores dos veículos.

Persistência

O Detran compromete-se a continuar realizando operações dessa natureza e certamente Votuporanga será alvo oportunamente desse trabalho. A irresponsabilidade de motoristas em flagrante desrespeito à lei tem-se constituído num dos principais motivos de acidentes, muitos deles com vítimas fatais.

Giro de Notícias

E lá vem aumento. Através de decreto o prefeito João Dado autorizou o aumento da tarifa de zona azul que, a partir do dia 1º de outubro salta de 2 reais para 2,50, custo para duas horas. *** A cantora Ivete Sangalo saiu definitivamente do rol de possíveis atrações ano que vem do Carnaval Oba! Nesta terça feira ela anunciou que está grávida de gêmeos há três meses. *** Tomou posse ontem cedo no plenário da Câmara Municipal a nova diretoria do Conseg. Saiu Dirceu Camargo, entrou em seu lugar Bruno de Camargo.

Coisa & Tal

Que barbaridade! Notícia mentirosa divulgada na Internet terça feira informou que o prefeito João Dado teria sido vítima de um acidente fatal na Rodovia Péricles Beline. O próprio Dado se encarregou de desmentir a informação e disse que vai tomar providência contra o autor pela forma criminosa como ele agiu. Tem que fazer isso mesmo.

Entre aspas

Prefeito João Dado afastando qualquer possibilidade de municipalização do ensino médio na cidade a dirigentes da Apeoesp.

– Eu nunca tomaria nenhuma atitude pela municipalização sem consultar representantes do setor, que é a Apeoesp. A opinião dos senhores é muito bem vinda e sei que o Sindicato discorda disso, nesse momento. Eu também não sou favorável à municipalização do ensino médio. Vocês podem contar com o meu apoio e da nossa Secretária de Educação que estará sempre à disposição.