Câmara: Projetos aprovados na sessão de segunda-feira (11)

De autoria do vereador Elcio Curti, a atual rua Projetada 05, localizada no Loteamento Parque Residencial Figueira, passa a chamar-se rua Maristela Pereira Donato. Foto do momento da homenagem aos familiares de Matistela –

A pauta do encontro da última segunda-feira (11) na Câmara Municipal de Votuporanga contou com quatro projetos aprovados. Dentre eles, nome de consultório, nomes de ruas, insígnia de honra ao mérito e alteração de leis.

Consultório Municipal Dr. João Carlos Miranda

De autoria do vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso, o projeto é de nomeação do Consultório Municipal localizado na rua Ida Renesto Beretta, no Loteamento Jardim das Carobeiras. O homenageado foi o Dr. João Carlos Miranda, que faleceu em Junho de 1968, aos 58 anos.

Formou-se na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Paraná, especializando-se em Dermatologia e Clínica Geral, sendo um dos pioneiros da medicina na região e um competente clínico geral. Participou como voluntário na Revolução Constitucionalista de 1932 e em 1938 tornou-se médico do serviço público estadual de São Paulo.

Em 1943 casou-se com dona Apparecida e fixou sua residência em Vila Monteiro, atual Álvares Florence, onde residiu durante 14 anos, mudando-se posteriormente, em 1957 para Votuporanga.

Dr. João Carlos Miranda foi membro da Grande Loja de Estado de São Paulo – L 50 e com seu refinado gosto musical e invejável cultura, granjeou ao longo de sua vida um vasto círculo de amigos.

João Carlos faleceu quando exercia um importante cargo de Delegado Regional de Votuporanga, da Divisão de Dispensários do Departamento de Dermatologia Sanitária da Secretaria do Estado da Saúde.

Sepultado inicialmente em Votuporanga, este teve seus restos mortais posteriormente transladados para o Mausoléu ao Soldado Constitucionalista de 1932.

Rua Maristela Pereira Donato

De autoria do vereador Elcio Curti, a atual rua Projetada 05, localizada no Loteamento Parque Residencial Figueira, passa a chamar-se rua Maristela Pereira Donato.

Maristela nasceu nesta cidade de Votuporanga, na Santa Casa de Misericórdia, entretanto, cresceu com os pais e mais cinco irmãos em Vila Alves.

Sua base religiosa se encontrava no catolicismo, mas posteriormente converteu-se e batizou-se na Congregação Cristã do Brasil.

Stella, como era carinhosamente chamada, foi proprietária de duas lojas localizadas no Centro de Votuporanga, ambas na rua Amazonas, referidas lojas foram denominadas Bambine Sapataria e Stella Modas.

Durante toda sua vida, Stella foi mulher guerreira, batalhou por seus sonhos, alcançou objetivos e jamais abriu mão de seus princípios, cultivados desde muito cedo.

Procedendo sempre com conduta estimável, a homenageada era uma mulher de muito fervor e crenças que a fizeram lutar com garra e convicção ao longo dos inúmeros obstáculos de sua vida.

Em 2008 enfrentou e venceu um tratamento contra um câncer intestinal. Em 2015 lutou contra um câncer nos pulmões por quase dois anos. Este se transformou em um quadro de metástases e Maristela veio a óbito na Unimed de Votuporanga.

Maristela faleceu no dia 14 de agosto de 2016, aos 45 anos de idade, deixando imensurável saudade aos seus familiares e amigos.

Rua Alice Rosa da Silva

De autoria do vereador Gilberto Oliveira, o Giba, a homenageada Alice Rosa da Silva ganha um nome de rua, após o Projeto de Lei ser aprovado por unanimidade na Câmara Municipal de Votuporanga.

Nascida em 1923, em Igaporã/ Bahia, veio tentar a sorte em terras paulistas junto com seu esposo (in memorian). A princípio, chegaram a Américo de Campos, mas após a adolescência da filha caçula, em 1970 resolveram mudar-se para Votuporanga, onde já residiam seus pais e irmãos.

Alice vendia cosméticos e utensílios domésticos e adquiriu o dom de seu pai, de manipular algumas ervas específicas e atender as pessoas com o objetivo de benzer e orar, na base da fé, fator principal da cura de enfermidades espirituais.

No Grupo Espírita Maria de Nazaré, localizado no Pozzobon, Alice realizou grandiosos trabalhos e ficou amiga do conhecido Divaldinho Mattos. Faleceu em 9 de agosto de 2013, deixando imensurável saudades em familiares e amigos.

Alteração da redação do art. 70, da Lei Complementar n° 325, de 6 de janeiro de 2017

De autoria do Poder Executivo, o Projeto de Lei Complementar n° 49/2017 altera a redação do art. 70, revogado seu parágrafo único, da Lei Complementar n° 325, de 6 de janeiro de 2017, para tornar os conselhos municipais consultivos e deliberativos em suas proposituras legais.