Encontro reúne Famílias Grávidas

A pauta do encontro será uma conversa entre uma doula, grávidas e seus familiares, para tratar sobre parto humanizado –

* Da Redação –

Acontece nesta quinta-feira, a partir das 19h30, na Sala de Treinamentos II, da Santa Casa de Votuporanga um encontro com Famílias Grávidas para tratar do tema “Parto Humanizado”. O evento, que é promovido pela Santa Casa e Sansaúde, será ministrado pela doula –acompanhante especializada para parto-, Arlete Mendes.

O coordenador do Encontro, o enfermeiro obstetra Rodrigo Ribeiro, explicou a escolha do tema. “Muitas pessoas têm ideias erradas sobre o que é o parto humanizado. Este tipo de procedimento não significa necessariamente parir sem anestesia ou em casa. Na realidade, é um conceito que envolve basicamente o respeito que a mulher precisa no nascimento do bebê, reconhecendo a real necessidade da mãe e do neném”, disse.

Rodrigo explicou que o procedimento envolve questões como respeitar as escolhas sobre métodos para aliviar a dor, aguardar a mulher entrar em trabalho de parto, acompanhamento de doulas, contato entre mãe e filho e muito mais. “Humanizar é um conjunto de condutas e procedimentos que promovem o parto e o nascimento saudáveis, pois respeita o processo natural e evita condutas desnecessárias ou de risco”, destacou.

A doula Arlete convida para o Encontro. “Nestas programações, passamos todas as informações, orientações. É uma roda aberta, que todos participam como mamães, sogras, vovós, pais. Venham nas atividades para se programar para o nascimento do bebê”, afirmou. A entrada é gratuita, pela rua Osvaldo Padovez.