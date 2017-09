Ex-prefeito de Fernandópolis é preso no litoral paulista

O prefeito de Fernandópolis foi condenado a 13 anos de prisão em regime fechado (FOTO: Internet )

Durante à tarde desta quarta-feira (13), Luiz Vilar de Siqueira, 71 anos, foi localizado por policiais civis de Fernandópolis, em uma cidade litorânea, no norte do estado, que efetuaram a prisão e ainda estariam trazendo o ex-político para a vizinha cidade.

De acordo com o processo, Vilar, enquanto prefeito, teria usado o maquinário agrícola da Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo (CODASP), para trabalhar numa área particular ao lado do recinto de exposições.

O ex-prefeito havia tido a prisão decretada no início do ano, após perder um recurso no Tribunal de Justiça em São Paulo, quando foi condenado pela Justiça de Fernandópolis em uma ação penal pelo crime de falsidade ideológica. Na tentativa de evitar a prisão, apelou ao STJ (Superior Tribunal de Justiça), em Brasília, com pedido de Habeas Corpus.

No final do mês passado o ministro relator do caso, Ribeiro Dantas, considerou o julgamento do Habeas Corpus prejudicado no STJ, uma vez que ele já teria sido analisado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O pedido foi negado e Vilar teve a prisão decretada e terá que cumprir 13 anos em regime fechado.