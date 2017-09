Homem é preso, acusado de dar pinga para uma criança de dois anos

Na noite da última terça-feira (12), um aposentado de 36 anos, morador do bairro Santa Leonor, em Penápolis, foi preso. Segundo a polícia, o caso aconteceu por volta das 19h30. Quando policiais militares receberam uma denúncia e foram até uma residência no Jardim Pevi, onde reside uma mulher de 59 anos, mãe do acusado, e uma criança de dois anos, sobrinha do indivíduo.

Lá, os policiais foram informados, de que o acusado teria obrigado a criança a ingerir cachaça. Em seguida, ele ainda teria agredido a própria mãe, atirando nela frascos de cosméticos. Encontrado, o homem foi detido e levado ao plantão policial, onde o delegado plantonista determinou a prisão em flagrante por ameaça, agressão e por oferecer bebida alcoólica a menor de 18 anos.

Como a soma das penas ultrapassam quatro anos, não foi arbitrada fiança e ele foi apresentado no Fórum para audiência de custódia na quarta-feira (13), mas antes, passou pelo pronto-socorro para atendimento médico.