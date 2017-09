Idoso ganha Hilux em bingo, enfarta e morre

Evento que aconteceu no Parque de Exposições de Itapemirim, Espírito Santo.

FOTO: Tell Miranda | Tempo Real –

O aposentado Moises Martins de Oliveira, que faria 63 anos na última terça-feira (12), morreu na noite deste domingo (10) durante um evento que aconteceu no Parque de Exposições de Itapemirim, região Sul do Espírito Santo.

Moises ganhou de uma Toyota Hilux, avaliada em R$ 160 mil, e ao completar a cartela de um bingo começou a passar mal, desmaiou. A equipe de socorristas que estava no local foi acionada pelo apresentador do bingo, Enildo Cardoso, de 60 anos. Que contou que no momento em que Moises foi levado para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) móvel, um rapaz, que estava sentado ao seu lado, apresentou a cartela do senhor, e a organização percebeu que aquela era a cartela ganhadora.

O apresentador contou que Moises estava a cerca de 100 metros do palco e, quando anunciou a cartela vencedora, ninguém se manifestou. Enildo calcula que cerca de 10 mil pessoas estavam presentes na festa. “Nós até achamos estranho, esperamos um pouco, e depois de uns oito minutos, veio andando um homem de cabeça baixa”, detalhou.

Ele comentou que o homem que trouxe a cartela de Moises, estava sentado próximo a ele e explicou toda a situação: “Em seguida nós vimos às equipes de socorro e segurança dando assistência ao senhor, mas ele não resistiu e morreu ali mesmo, pelo que ficamos sabendo”. E continuou, “logo apareceu gente amiga dele, com documentos, telefones, e nós buscamos fazer contato com a família”. Complementa o apresentador, que garantiu que o prêmio será entregue para um sobrinho de Moises.

O sobrinho do ganhador, Pascoal Inácio Neto, de 39 anos, conta que a família recebeu a notícia ainda na noite do último domingo (10). “Ele estava com um neto, de 10 anos, que ligou para a mãe quando soube que o avô estava morto. Ele ligou do hospital”, frisa. Pascoal disse que a família já está reunida em Cachoeiro de Itapemirim, onde está marcado o enterro do idoso.

“Quanto ao prêmio, ainda não decidimos quem irá buscar, mas eu vou explicar a situação para os filhos e um deles é que deve ficar por conta disso”, finalizou.

Questionada, a Prefeitura de Itapemirim garante que o atendimento ao senhor aconteceu minutos após ele desmaiar, mas que ele não resistiu ao infarto. O órgão, que também confirma que Moises morava em Marataízes, se solidariza com os familiares e lamenta a fatalidade.