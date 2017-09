Jovem morre em acidente na rodovia de Floreal

De acordo com a polícia, o carro que ele dirigia bateu de frente com um caminhão

Um acidente na manhã desta quinta-feira (14) matou um jovem de 23 anos na rodovia Feliciano Sales Cunha, no trecho próximo a Floreal (SP). A batida envolveu o carro que a vítima dirigia e um caminhão.

De acordo com a polícia, o carro que ele dirigia bateu de frente com um caminhão e, com a força do impacto, o rapaz morreu na hora. A rodovia é de pista simples e a perícia vai apurar as causas do acidente.

O motorista do caminhão não se feriu.