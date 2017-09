Jovem sofre queimaduras após celular pegar fogo

Celular ficou destruído após pegar fogo (Foto: Arquivo Pessoal) –

Operadora de telemarketing de Votuporanga, de 21 anos, estava dormindo quando aparelho, que estava em cima de colchão, pegou fogo.

Uma jovem de 21 anos levou um susto ao notar que o celular acabou pegando fogo enquanto carregava, no bairro Vila América, em Votuporanga (SP). O caso aconteceu no sábado (9).

A operadora de telemarketing Débora Aparecida Martins dos Santos disse nesta quarta-feira que, enquanto carregava, ela deixou o aparelho em cima da cama e acabou dormindo.

Depois de cinco minutos, ela começou a ouvir um barulho estranho e sentir um cheiro de queimado. Quando percebeu, o celular já estava pegando fogo e começando a queimar o colchão.

“Quando fui pegar o celular acabei queimando os dedos. Liguei a luz do quarto e vi o aparelho pegando fogo em cima do meu colchão, que ficou com um buraco. Meu padrasto veio e me ajudou a tirar o celular da cama. Meu quarto ficou cheio de fumaça preta”, afirma.

O padrasto retirou o aparelho da tomada. Débora disse que a bateria do celular era original, e que não sabe o que pode ter causado esse acidente.

A operadora de telemarketing disse que procurou a empresa fabricante, que pediu para que ela enviasse o aparelho para ser avaliado qual foi o problema.

“Eles falaram que vão avaliar o aparelho e me perguntaram se eu gostaria de um novo celular ou então o dinheiro de volta. Eu disse que gostaria do dinheiro, agora vamos ver o que acontece”, diz.