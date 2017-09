Palmeiras formaliza queixa na CBF contra árbitro

Palmeiras protocolou reclamação oficial contra Vuaden, na CBF.

FOTO: César Greco / Ag. Palmeiras / Divulgação –

O presidente do Palmeiras Maurício Galiotte, criticou publicamente a atuação de Leandro Pedro Vuaden, ainda no vestiário do estádio Independência, o clube apresentou a queixa nesta terça-feira (12), quanto à atuação do árbitro no empate por 1 a 1 com o Atlético-MG. Na petição, a diretoria entende que a arbitragem adotou critérios diferentes em lances parecidos. Mesmo com dois jogadores expulsos Luan e Willian, o Palmeiras conseguiu segurar a igualdade em Belo Horizonte.

“– O fato é que o árbitro não teve nenhum critério na partida. Absolutamente descompensado. Ele foi extremamente rigoroso com o Palmeiras e benevolente com o time da casa. Se é para ser rigoroso, vamos ser para os dois lados”. Disse Galiotte.

Em outro ponto, o clube questiona um suposto pênalti não marcado aos três minutos do primeiro tempo, quando Willian chutou, e a bola desviou no braço do atleticano Luan. No lance em que Willian foi expulso por uma falta em Valdivia, à reclamação é de que o adversário também acertou a perna do atacante palmeirense.