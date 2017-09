Polícia faz grande apreensão de cocaína

Materiais apreendidos na operação.

(FOTO: Divulgação/Polícia Militar)

Na noite desta terça-feira (12), uma operação conjunta da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) e policiais militares de Fernandópolis terminou na maior apreensão de pinos de cocaína da história da cidade.

De acordo com a polícia, um rapaz identificado como “Negão” foi abordado juntamente com outro indivíduo conhecido por “Bolusco”, em um veículo no Jardim Planalto, e cada um deles portavam um pino de cocaína. Em seguida, os policiais foram até a casa de “Bolusko”, e em revista pelo imóvel, foi encontrado um carregamento de 536 pinos da droga, dois invólucros plásticos com 188g do mesmo entorpecente, além de dois mil pinos vazios, uma balança de precisão e a quantia de R$ 262.

Já na residência de “Negão”, no Parque Universitário os policiais apreenderam mais R$ 5.050,00, e em seu carro um papel com anotações referentes ao tráfico de drogas. Ao serem questionados, os homens disseram à polícia que a cocaína pertencia a um terceiro homem.

Diante do exposto, “Bolusko” e “Negão” foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas, sendo encaminhados à delegacia, para registro dos fatos.