Prefeito e Apeoesp discutem a não-municipalização do ensino-médio

Professores e Poder Executivo discutem a Educação em Votuporanga (foto reprodução)

Entre outras questões, na reunião, entre o chefe do executivo e diretores da Apeoesp (Sindicado dos Professores do ensino Médio do Estado de São Paulo) foram discutidos assuntos relacionados à qualidade da educação no país e a não-municipalização do ensino-médio.

A possibilidade de municipalização foi prontamente descartada pelo prefeito. “Eu nunca tomaria nenhuma atitude pela municipalização sem consultar representantes do setor, que é a Apeoesp. A opinião dos senhores é muito bem vinda e sei que o Sindicato discorda disso, nesse momento. Eu também não sou favorável à municipalização do ensino médio”, afirmou João Dado.

Além do prefeito, participaram da reunião a secretária da Educação, Encarnação Manzano, representantes da Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo), membros da diretoria executiva da subsede Votuporanga, entre eles, os coordenadores José Vanderlei Corsini e Antonio Sergio Pereira, além dos conselheiros: Isaura D´Antonio, Luzelena Feitosa, Maria Helena Cristofaro e Maria de Fátima Bilalba Carvalho.

“Todos concordam que educação e saúde devem ser prioridades de um gestor público e é assim que estamos agindo investindo em infraestrutura, construção e reforma de escolas, além de desenvolver uma política de valorização dos servidores públicos concursados e trabalhar pela melhor organização do setor. Tudo visando a garantia de uma educação de qualidade para nossas crianças”, destacou o prefeito.

Atualmente, Votuporanga conta com nove escolas da rede estadual de ensino, com aproximadamente 6 mil alunos e 250 professores.