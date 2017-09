Príncipe George vai comer como um rei na nova escola

Príncipe George no primeiro dia de aula (Richard Pohle – WPA Pool/Getty Images)

Por Gabriela Zocchi –

O cardápio da Thomas’s Battersea School é uma phynesse só!

Quando você era pequenininha, o que sua mãe colocava na lancheira? Existem grandes chances de sua resposta ser umas bisnaguinhas, bolacha Passatempo, suquinho de caixinha… Mas essa realidade não será conhecida pelo Príncipe George! De acordo com o site PopSugar, o cardápio do almoço na Thomas’s Battersea School, em Londres, onde ele começou a estudar na semana passada, é digno de um rei!

Olha só alguns dos pratos que serão servidos para George e seus colegas:

Ragout de cordeiro com alho e ervas frescas; cenouras e pepinos com queijo ralado orgânico; macarrão integral rico em fibras.

Tiras de porco com molho barbecue; cenouras, milhos e ervilhas tortas cozinhas no vapor; couscous mediterrâneo com quinoa.

Salmão teriyaki em cama de lentilhas.

Almôndegas de forno com feijão branco em molho de tomate e manjericão; legumes e verduras crus e cortadinhos com queijo ralado orgânico; arroz integral e branco.

Opções de sobremesas: waffle com coulis de frutas vermelhas e creme de leite; esponja de abóbora com creme pasteleiro e chocolate; cookie de granola e passas servido com milkshake de banana; tortinha de creme pasteleiro português com morangos.

É claro que todos os alimentos são orgânicos, saudáveis e feitos na hora, né? Há ainda opções vegetarianas para alunos que não comem carne, e pães fresquinhos todos os dias.

E aí, já viu como somos pobres?