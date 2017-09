Spavo denuncia homem por agressão constante a cachorro

Cachorro sofria maus tratos constantes. Spavo acompanha o caso –

O representante da SPAVO – Sociedade Protetora dos Animais de Votuporanga-SP, o vereador Chandelly, denunciou nesta terça-feira (12/09) um homem que estava batendo em um cachorro, de porte grande, da raça americana. O caso estava ocorrendo na Rua Maranhão, no Jardim Eldorado.

A Sociedade Protetora foi procurada por três testemunhas e outros moradores que disseram não aguentar mais tamanha crueldade. Segundo informações, as agressões vinham acontecendo frequentemente o que incomodava os vizinhos que ouviam os gritos de choro do cão.

O protetor Chandelly disse: “Eu fui até o local e falei com o agressor que confessou agredir o cachorro por fazer bagunça e destruir a casa. Segundo ele, o animal é de um amigo que não sabe quando pegará de volta. A questão é que bater ou espancar não é o modo correto de educar, isso é cruel e crime previsto por lei”, disse.

O representante da Spavo, que tentou uma conversa pacífica para conscientização e sem o envolvimento da polícia, ressaltou que após a sua visita as agressões continuaram e isso o motivou a denunciar o caso ao NECRIM (Núcleo Especial Criminal), juntamente com as três testemunhas. O caso também foi levado ao conhecimento da Polícia Ambiental que poderá efetuar uma multa de 3 mil reais e até mesmo retirar o pet da situação de maus-tratos. Lei 9605/98 Art. 32.

A Spavo aguarda o resultado da justiça e acompanha o caso para a segurança do animal.