Airvo organiza palestra à preparação pós-crise.

“A sua indústria está preparada para o pós-crise?”

A Airvo (Associação Industrial da Região de Votuporanga) e o Sindimob (Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Votuporanga) promoverão no próximo dia 19 de setembro, às 18 horas, no auditório da entidade, a palestra intitulada “A sua indústria está preparada para o pós-crise?”, com o engenheiro de produção Alexandre Anbar.

O evento é gratuito e na ocasião, Anbar irá apresentar temas como: tendências e perspectivas do setor industrial; indicadores de competitividade comercial para indústria; como reduzir custos e aumentar a produtividade com os recursos que você já tem; como ampliar a eficiência dos processos e o controle das informações, além de apresentar ações para ter um salto de produtividade. A palestra é direcionada a empresários e gestores de indústrias.

Confirme sua presença através do telefone (17) 3421-4077 ou pelo e-mail imprensa@airvo.com.br. A Airvo fica na Av. Nasser Marão, 2843, Distrito Industrial I.