Campanha Leão Amigo 2018 começa a ser discutida

A primeira-dama Mônica de Carvalho discorre sobre seu apoio a causa.

FOTO: Jorge Honorio

Jorge Honório

Na tarde de ontem (14), aconteceu no auditório do Centro de Cultura e Turismo de Votuporanga, uma das primeiras reuniões para tratar sobre a campanha Leão Amigo da Criança, do Adolescente e do Idoso 2018. Participaram do evento autoridades públicas, contadores, representantes de entidades assistenciais, representantes de escritórios de contabilidade, empresários, clubes de serviços dentre outros.

O prefeito João Dado falou sobre a campanha: “As destinações do imposto de renda acontecem mesmo se o contribuinte não aderir à campanha. Não tem como fugir. Se você não colaborar com a nossa iniciativa, o dinheiro vai para o Governo Federal. Mas se você optar por destinar aos nossos Fundos Municipais, esse recurso fica em Votuporanga”.

A campanha permanente tem uma causa nobre, a pessoa física consegue direcionar até 6%, e a jurídica 1% do Imposto de Renda devido, que será obrigatoriamente pago à União em prol de projetos de entidades sociais. Desta maneira, a pessoa física ou o empresário investe em entidades que necessitam desses recursos para prestar melhores serviços à sociedade.

Nesse ciclo de causa, o assessor de gabinete do prefeito, Deosdete Vechiato mostrou os bons resultados alcançados nos últimos anos com a campanha e salientou que é possível arrecadar bem mais.

Já o representante de um escritório de contabilidade, Henrique Pianta, comentou: “É importante que todos percebam o bem que isso faz, é simples, basta destinar pequena parcela do seu I.R. para as entidades que tanto precisam. Agora, reuniões assim são importantes para que possamos nos atualizar e depois esclarecer nossos clientes”.

Estelionatos e boatos

O prefeito João Dado aproveitou para alertar aos empresários e pessoas físicas sobre os contatos telefônicos realizados por criminosos solicitando dinheiro para entidades assistenciais em seu nome, e afirmou que a polícia está investigando o caso. Dado também repudiou o boato sobre sua suposta morte, que tomou conta das redes sociais no início desta semana e afirmou que providências também estão sendo tomadas a esse respeito.