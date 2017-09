CINEMA: Centro de Cultura apresenta neste sábado “Ensaio Sobre a Cegueira”

É uma história amoral que mostra como os homens, os seres humanos do sexo masculino, são às vezes ridículos e como elas conseguem suportar melhor a dor e as privações

Centro de Cultura apresenta neste sábado “Ensaio Sobre a Cegueira”

A exibição, que faz parte do Projeto Luzação –portadores de deficiência no cinema-, está marcada para começar às 15h30 e será seguida por debate, com supervisão do professor Paulo Eduardo de Mattos Stipp. No evento, que é gratuito, haverá certificação aos participantes. A realização é do Núcleo de Direitos Humanos da UNIFEV.

“Ensaio Sobre a Cegueira” mostra o pior lado do ser humano

Longa-metragem de Meirelles foi feito a partir do livro de José Saramago.

“Ensaio sobre a cegueira”, o livro do português ganhador do prêmio Nobel José Saramago, mostra o pior lado do ser humano quando pode agir sem ser visto. “Ensaio sobre a cegueira”, o filme dirigido por Fernando Meirelles, que já concorreu ao Oscar por “Cidade de Deus”, consegue retratar com fidelidade essa transformação do homem em animal que só vive para saciar seus apetites mais primitivos.

No longa um grupo de pessoas é atingido por uma epidemia de cegueira branca. Com medo do contágio, o governo decide isolá-los em um manicômio abandonado. Lá, eles têm que se acostumar a novas regras e hierarquias. Enquanto uns propõem a igualdade de direitos e deveres entre todos, outros creem que podem governar pela força e humilham os restantes.

O elenco acima da média corresponde às expectativas. Uma Julianne Moore loura faz a esposa do médico, protagonista dessa fábula, que resume o espírito da obra. Aguenta com força e elegância a degradação humana. Além dela, Mark Ruffalo, Alice Braga, Danny Glover e Gael García Bernal são os rostos conhecidos que completam o primeiro escalão.

O filme, fotografado pelo parceiro de Meirelles de outros longas-metragens, César Charlone, é ambientado em uma cidade visualmente branca, sem nome, fora da geografia tradicional, mas com várias línguas, tipos, jeitos. São Paulo, uma entre outras tantas locações, foi uma escolha acertada. Ela retrata a cidade grande típica, com sua natureza cosmopolita, universal, caótica, cheia de concreto, cimento e asfalto.

Filme feminino para ambos os sexos

Valorizando as mulheres, como anunciou Meirelles, “Ensaio…” é uma história amoral que mostra como os homens, os seres humanos do sexo masculino, são às vezes ridículos e como elas conseguem suportar melhor a dor e as privações

“Blindness” (no original, em inglês) mostra o horror da anarquia em seu pior estado – o selvagem. Quando despojados das facilidades modernas, voltamos a ser bichos, em busca das nossas necessidades básicas, como comida, bebida e sexo. E como mesmo após passar por degradações, privações e sermos humilhados, ainda somos capazes de encontrar uma maneira de termos alegria. Para provar que, apesar de tudo, ainda somos seres humanos.

Meirelles respeita e homenageia a obra de Saramago, conseguindo entender e recriar sua essência, aproveitando cenas que já eram dramáticas o suficiente no livro, sem inventar muito. Uma homenagem à altura da obra que lhe deu origem. Não à toa, o próprio escritor, falecido em 2010 e que era avesso a badalações, aprovou o resultado.

O filme foi rodado em Toronto, no Canadá, em São Paulo e Osasco no Brasil e em Montevidéu no Uruguai e abriu o Festival de Cannes de 2008.

“Ensaio Sobre a Cegueira”

Contando com um elenco onde nenhum ator apresenta um resultado menos que excelente, a trama acompanha a vida numa cidade (ou país) ficticia quando uma epidemia de cegueira toma conta dos cidadãos. Diferente de uma cegueira normal – os infectados a definem como branca e leitosa, como se estivessem nadando num mar de leite -, a do filme surge do nada, acometendo primeiro um homem enquanto ele dirige. A partir daí, várias pessoas são infectadas e o governo decide colocar todos em quarentena, já que não se conhece uma cura. É nessa espécie de “campo de concentração” que a trama se desenrola, a princípio.

O fio condutor da história é um médico e, mais precisamente, sua mulher. Vivida por Julianne Moore, a personagem é a única que não é atingida pela doença, mas que finge-se de cega para acompanhar o marido, quando esse é enviado à quarentena. Sendo a única pessoa a enxergar no meio do caos, é através de seus olhos que acompanhamos a degradação humana quando as leis até então vigentes deixam de valer e o mundo se transforma num verdadeiro caos.

Os personagens de “Ensaio Sobre a Cegueira” não possuem nome. Assim, temos o médico, a mulher do médico, a prostituta, o Rei da Ala 3, o homem do tapa olho. Apesar dessa falta de humanidade que não ter um nome traz, é impossível não se colocar no lugar daquelas pessoas e de seus dramas. Fernando Meirelles extrai o máximo que pode de seu elenco e não há quem brilhe menos, não importando o tempo de tela. Julianne Moore, Mark Ruffalo, Alice Braga, Gael García Bernal e Denny Glover, apenas para citar alguns, criaram personagens tão críveis que é quase impossível não se importar com eles e torcer contra ou a favor.