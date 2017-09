Conselho do Espaço Empresarial aprova novas incubadas

Conselho analisou e aprovou os planos de negócios de duas empresas pré-selecionadas, participantes do edital para ocupação de boxes na incubadora do Espaço Empresarial – Download fotos

Os membros do Conselho Deliberativo do Espaço Empresarial para Apoio ao Aglomerado Produtivo do Setor de Confecções de Votuporanga e Região “David Mendonça Pontes” reuniram-se na manhã desta quinta-feira (14/9), na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, no Centro do Empreendedor. Na pauta, a análise da documentação apresentada pelos empreendedores participantes do edital 0001/2017, de 30 de agosto, interessados em ocupar os boxes oferecidos pela incubadora do Espaço Empresarial.

A reunião foi aberta pelo secretário Rolandinho Nogueira, presidente do Conselho, que solicitou ao secretário do Conselho Ricardo Zacarelli Lopes que apresentasse os planos de negócio das duas empresas habilitadas. “Os documentos foram analisados criteriosamente, sendo considerado que as informações fornecidas atendiam aos pré-requisitos determinados pelo edital, razão pela qual os membros do Conselho decidiram pela aprovação”, informou Nogueira. “As empresas têm agora um prazo de trinta dias, a contar da assinatura do contrato, para se instalarem nos boxes disponibilizados”, destacou o secretário do Conselho e gerente do Espaço, Ricardo Zacarelli Lopes.

Os planos de negócios aprovados foram apresentados pelos empreendedores Joceli Prandini da Silva, com atuação na área de prestação de serviços na montagem de peças do vestuário; e Giulliano Paraventi, que atuará na criação e produção de imagens para estamparia de tecidos e roupas em geral, além da criação de arte e montagem de peças para comunicação visual e desenvolvimento e montagem de luminárias e peças para decoração.

O Conselho Deliberativo é formado pelo secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Rolandinho Nogueira, tendo como suplente, Débora Cristina da Silva Ozório; a representante titular da Secretaria Municipal da Fazenda, Ronise Bueno Cagliari, e suplente, João Dias de Oliveira; e o gerente do Espaço Empresarial, Ricardo Zacarelli Lopes.

