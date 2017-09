Corinthians empata na Sul-Americana

Jô desaba no gramado contra o Racing.

FOTO: Marcos Ribolli

Jogando na Arena Corinthians na noite de quarta-feira (13), o Timão até saiu na frente, mas após chute de longe, cruzado de Lisandro López, Cássio espalmou, e Triverio aproveitou a sobra e empatou para o Racing. Sobre os comentários de uma possível falha do goleiro corintiano, Cássio explicou: “– Não, não acho que falhei. Foi uma bola cruzada, bola difícil. Se eu tivesse espalmado para frente, ou curta, mas foi longa. Não acho que tenha errado, não tenho problema de falar quando erro, mas não vejo isso”.

Com esse resultado contra a equipe a Argentina, o Corinthians chegou a três partidas consecutivas sem vencer em Itaquera. É o pior momento dentro de casa em 2017. E que coincide com a queda de apoio na arquibancada, contra o Racing, a Arena abrigou 25 mil pagantes, público inferior a 30 mil pessoas pela primeira vez após 17 jogos.

Na briga pelo título do Brasileirão, restam ainda oito jogos fora de casa e outros sete na condição de mandante, o primeiro em casa será contra o Vasco, neste domingo (17), às 16h, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Copa Sul-Americana, a decisão por uma vaga nas quartas com o Racing será em Avellaneda, na Argentina, na próxima quarta-feira (20). Devido o empate em Itaquera, o Corinthians precisa empatar ou vencer por mais de dois gols. Igualdade por 1 a 1 leva a decisão para os pênaltis, enquanto o 0 a 0 classifica os argentinos.