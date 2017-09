Deputado libera R$100 mil para Santa Casa

O Deputado Federal Valmir Prascidelli (PT) estará neste final de semana realizando contatos com autoridades lideranças, militância e simpatizantes petistas de Votuporanga e região. O parlamentar aproveita para ratificar a entrega de emendas na área da Saúde que, segundo ele, já foram entregues à Santa Casa de Votuporanga e aos municípios de Pontes Gestal, Américo de Campos e Aparecida D´Oeste, no montante de R$100 mil cada.

Além de encontros com Prefeitos e lideranças da região e da Santa Casa de Votuporanga, Prascidelli terá encontro com a militância e simpatizantes petistas no sábado, às 16h na sede municipal do Partido, na Rua Minas Gerais 3696.