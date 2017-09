Fernandópolis: Incêndio destrói depósito da Educação

Um incêndio ocorrido no início da tarde de ontem causou um prejuízo que pode chegar a R$100 mil aos cofres públicos daquela cidade. A edificação, que serve como depósito da secretaria da Educação, sofreu danos em sua estrutura, além de equipamentos ali depositados foram destruídos.

As causas do incêndio ainda serão apuradas, mas o fogo acabou consumindo materiais de consumo, como produtos de higiene e materiais escolares. O prejuízo maior foi contabilizado com a perda de pneus novos que estavam estocados no local que supre a necessidade da frota escolar, como ônibus e micro-ônibus, além dos veículos da Secretaria de Educação.

O prefeito André Pessuto, o vice-prefeito Gustavo Pinato e os secretários municipais, Flávia Resende (Educação), Artur Houpper (Obras) e José Cassadante Junior (Planejamento) estiveram no local para verificar os danos.

O prédio, que no passado, abrigava a Cozinha Piloto, desativada na gestão do ex-prefeito Luiz Vilar, serviu como núcleo do Centro de Treinamento de Mão de Obra, e posteriormente ficou abandonado até que na gestão de André Pessuto o local foi ocupado pelo arquivo municipal das Secretarias da Educação, Saúde, Assistência Social e Administrativo.

Segundo informações colhidas no local o início do fogo pode ter ocorrido na parte elétrica do prédio.

Em nota à imprensa a prefeitura de Fernandópolis explanou:

Por volta das 12h50 foi identificado um princípio de incêndio em parte do Almoxarifado que serve para estoque de algumas secretarias municipais. Imediatamente o Corpo de Bombeiros foi acionado pelos dois funcionários que estavam no local. Informamos que esses funcionários não sofreram nenhum ferimento.

No momento, não temos condições de avaliar de forma total os estragos, mas confirmamos que o ‘Arquivo Municipal’ e o estoque de ‘Medicamentos’ não foi atingido, sendo eles totalmente preservados.

Identificamos a perda do estoque de pneus, produtos de limpeza e alguns itens escolares pertencentes à Secretaria Municipal de Educação, e ainda, alguns aparelhos que pertencem a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. O fogo foi controlado alguns minutos depois. O caso será encaminhado para investigação da Polícia Científica.