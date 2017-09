Gestantes de Pontes Gestal visitam a Santa Casa

Grupo percorreu Maternidade, Centro Cirúrgico e Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal do Hospital

Olhos curiosos e ouvidos atentos. O grupo de gestantes de Pontes Gestal visitou a Santa Casa de Votuporanga nesta quinta-feira (14/9), para conhecer toda a estrutura dedicada às mães e bebês.

As futuras mamães foram recepcionadas pela enfermeira obstetra do Hospital, Heloisa Aureliano Fiorilli. que explicou: “Na Maternidade do Sistema Único de Saúde (SUS), são 14 leitos, sendo que oito deles tratam-se de alojamento conjunto (quando mãe e recém-nascido permanecem juntos, fortalecendo ainda mais a relação afetiva). Além disso, são 14 leitos na Ala José Delgado (convênios e particulares)”, explicou.

Elas conheceram o quarto PPP (Pré-parto, parto e pós-parto), específico para parto normal humanizado. Com todo suporte de Centro Cirúrgico, oferece todas as condições para o nascimento do bebê. “Temos equipe multidisciplinar para atender as grávidas, para assisti-las em todos os aspectos clínicos e psicológicos, incluindo doula, profissional que orienta e acompanha a nova mãe no procedimento”, disse. A enfermeira ressaltou a UTI Neonatal, que traz ainda mais segurança para as mamães e os bebês.

Mãe de primeira viagem, a dona de casa Roseli Jesus Francino está de 22 semanas. A mãe do Bryan não conhecia a Santa Casa. “As pessoas falam muito do nascimento do bebê, que chega a dar medo. Mas fiquei admirada com o que vi e bem mais tranquila”, falou.

A funcionária pública, Maria Aparecida Camarini da Costa, está grávida de 28 semanas. Mãe de Luciana, de 23 anos, e Luana, de 20 anos, ela aguarda ansiosamente Helena. “A gente sabia que viria para a Santa Casa, mas não imagina em qual setor. Como tenho convênio, já conheci a estrutura da José Delgado e queria muito ver a Ala C. Gostei muito do que vi”, afirmou.

Carla Cristina Batista, membro do Comitê da Primeiríssima Infância, explicou o motivo do grupo percorrer a Entidade. “Em reunião do programa São Paulo pela Primeiríssima Infância, foi sugerido que as gestantes conheçam a Santa Casa, recebendo orientações e sanando dúvidas. O Hospital recebe os 17 municípios que integram o projeto”, disse.

A psicóloga Silvia Cavalini também é membro do Comitê e enfatizou os benefícios. “Visitas como essa reduzem significativamente a insegurança da gestante, sentimento normal nesta fase próxima da chegada da criança. Ela conhece o ambiente, os procedimentos, se familiarizando com a Instituição”, afirmou.