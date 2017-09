O Santos atuará com o time misto contra o Botafogo

Nilmar estará entre os titulares contra o Botafogo.

FOTO: Ivan Storti/Santos FC

Após o empate em Guayaquil, contra o Barcelona por 1 a 1, atletas serão poupados por conta do desgaste físico, além de Lucas Veríssimo, Victor Ferraz e Lucas Lima que estão suspensos, e não enfrentarão o Botafogo, no Engenhão, neste sábado (16), às 19h.

No entanto, a logística santista que foi publicamente criticada por alguns jogadores como Ricardo Oliveira, propôs na manhã seguinte ao empate no Equador, um treino regenerativo em Guayaquil e trabalhará com bola no Rio de Janeiro, na sexta-feira (15). O treinador Levir, afirmou que conversará com os atletas antes de escalar o time titular. “– Com certeza teremos modificações contra o Botafogo, mas é preciso esperar. Teremos tempo suficiente para armar o time para esse jogo”. Afirmou Culpi.

Priorizando o duelo da volta contra os equatorianos, na próxima quarta-feira (20), na Vila Belmiro. O departamento médico vai correr para recuperar jogadores, como Gustavo Henrique que não viajou para o Equador por conta de estiramento no joelho; Renato torceu o tornozelo ainda no primeiro tempo em Guayaquil; Lucas Lima foi substituído depois de sentir uma fisgada na coxa direita; Bruno Henrique saiu de campo, mas com dores na panturrilha esquerda; Copete não viajou para o Equador por causa de dores musculares na coxa direita.

Em resumo, a provável escalação do Santos para enfrentar o Botafogo é Vanderlei, Daniel Guedes, Luiz Felipe, Fabián Noguera, Orinho, Leandro Donizete, Vecchio, Jean Mota, Thiago Ribeiro, Nilmar e Kayke.