Santa Casa realiza Simpósio de Doação e Transplante de órgãos

Em comemoração ao Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos, Comissão Intra-Hospitalar de Transplante (CIHT) do Hospital promove capacitação para sensibilizar população

A Santa Casa de Votuporanga, por meio da Comissão Intra-Hospitalar de Transplante (CIHT), irá comemorar o Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos, celebrado no dia 27 deste mês. O Hospital irá promover a terceira edição do Simpósio de Doação e Transplante de órgãos na quinta-feira (28/9), no Espaço Unifev/Saúde.

O evento é aberto para toda a comunidade. As inscrições devem ser feitas até terça-feira (26/9) pelo telefone (17) 3405-9133, ramal 285. Na entrada, o participante deve doar cinco quilos de açúcar, que serão encaminhados para o Serviço de Nutrição e Dietética da Instituição.

A abertura será a partir das 19h20, com a presença de diversos profissionais da saúde. Na sequência, Dr. João Fernando Picollo, coordenador da Organização de Procura de Órgãos (OPO) do Hospital de Base de São José do Rio Preto (HB), irá discutir sobre a relação do diagnóstico de morte encefálica e o processo de Doação de Órgãos e Tecido.

Após a explanação, alunos do Senac falarão sobre sua visão sobre os procedimentos, seguidos pela enfermeira coordenadora do transplante renal do HB, Ana Carolina Brecher. Ela irá discorrer sobre transplante renal.

Para finalizar a programação, o médico do Hospital do Olho de Rio Preto, Dr. Jorge Dias, falará sobre transplante de córneas.

A coordenadora de enfermagem da CIHT da Santa Casa, Kelly Almeida, ressaltou a importância do evento. “Acredito que muitos não têm acesso à informação e esta capacitação vem para sanar dúvidas, especialmente para incentivar doações. Mas, para ocorrer de fato, a conversa com família é essencial. Os familiares devem se comprometer a autorizar a doação por escrito após a morte. Para isso, fazemos trabalho de conscientização sobre a importância do diálogo, que é o diferencial para o aumento da doação”, afirmou.

Neste ano, 59 captações foram realizadas, sendo que uma foi múltipla de órgãos (córneas, fígado e rim). “Em 2016, foram 210 procedimentos, quando fomos considerada a segunda Instituição que mais capta córneas da região. Para isso acontecer, foi fundamental a colaboração e apoio de toda equipe multiprofissional do Hospital”, frisou.