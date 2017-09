Uniodonto doa R$1.500 para Santa Casa

A gerente comercial da rede de atendimento em planos odontológicos, Daniele Barros Criado, entregou um cheque no valor de R$1.500 para o provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana.

Verba será utilizada para manutenção dos atendimentos do Hospital

Daniele enfatizou que uma das propostas da Uniodonto – atualmente presidida por José Luiz Pereira – é a solidariedade. “Temos uma política de solidariedade e todo mês, dedicamos uma verba para entidades. Neste momento, contemplamos a Santa Casa, que atende milhares de pessoas de Votuporanga e região. Se cada um fizer a sua parte, juntos, conseguiremos contribuir muito mais”, complementou.

O provedor do Hospital agradeceu a iniciativa. “Em nome da Santa Casa, agradeço imensamente. Somos referência para 53 cidades em alta complexidade, com uma população estimada de 500 mil habitantes. No ano passado, foram 756.159 atendimentos, sendo que 503.123 foram do SUS. Este dinheiro será utilizado para a manutenção dos nossos serviços humanizados e de qualidade”, afirmou.

Luiz Fernando enfatizou a parceria com a empresa. “Em maio, recebemos a doação de 300 litros de leite, que foram utilizados para atender o nosso consumo é de 70 a 80 litros de leite por dia. Agora, o dinheiro. São benefícios diretos aos nossos pacientes e só temos a agradecer por tamanha solidariedade”, finalizou