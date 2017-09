Armas são apreendidas em acampamento de sem terra

Armas e munições foram apreendidas pela polícia.

FOTO: Divulgação/Polícia Militar

Na tarde de quinta-feira (14), policiais militares realizavam patrulhamento de rotina em uma região de acampamentos de trabalhadores rurais sem terra, em Castilho-SP, quando perceberam que dois homens demonstraram nervosismo diante da presença da viatura e entraram rapidamente em um dos barracos.

Diante dessa reação, os indivíduos foram abordados, e em vistoria dentro da casa, os policiais encontraram duas bolsas com uma pistola, um revólver e 83 munições intactas. Um dos homens, dono do barraco, disse que as armas pertenciam ao cunhado dele e que não tinham documentos.

Em seguida, ambos foram encaminhados para a delegacia, onde ficou constatado que um deles era foragido da Justiça de Mato Grosso do Sul, onde foi condenado a cinco anos de prisão por roubo, e o outro também possuía antecedentes criminais pelo mesmo crime. Presos, foram levados para a cadeia de Pereira Barreto-SP, onde vão responder por posse ilegal de arma de fogo.