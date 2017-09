Bastidores: W. C. Camargo

Entra semana, acaba semana e o teor das notícias é sempre o mesmo. São tantos os acontecimentos que seria necessário uma mala, daquelas do Loures ou do Geddel, para transporta-los. Lá fora, as maluquices do ditador da Coréia do Norte. Os japoneses, principalmente os moradores da ilha de Hokkaido, têm que ficar prementemente atentos para não serem pegos de surpresa com os disparos de mísseis do país vizinho. Aqui no Brasil a bomba mais recente, ou melhor, a flechada atual é aquela disparada na quinta feira à noite pelo procurador geral da República e que atinge o presidente Temer e outras figuras relevantes do cenário político.

E que flechada

O teor das denúncias é de alto efeito explosivo. Das duas uma, ou Rodrigo Janot prova tudo o que foi dito na peça denunciatória, ou então que o presidente o processe por calúnia e difamação. Se restar tudo provado, que Temer tenha a decência de pedir o boné e ir para casa cuidar da família e do seu constituído patrimônio, claro. O que não pode é o país suportar mais situações dessa natureza.

Reforma

Quanto à reforma política, uma vez mais o projeto foi mantido em banho-maria na Câmara dos Deputados. Vai se confirmando assim, aquilo que foi dito há tempos na coluna: os parlamentares empurrando com a barriga a decisão final, esperando que o tempo se esgote para não ter que mudar nada. Uma vergonha!

Local

Em termos locais, destaque para a notícia maldosa postada na rede social informando que o prefeito teria morrido na rodovia Euclides da Cunha em decorrência de um acidente. O prefeito tem que levar o assunto a fundo, porque pessoas que agem dessa maneira têm que ser exemplarmente punidas. Isso não se faz, sob nenhum pretexto.

Horto florestal

Reclama-se muito na cidade sobre a ausência de pontos de lazer para desfrute da população. Pois amanhã a SAEV reabre oficialmente o Horto Florestal, em meio a um evento recheado de boas atrações, como o plantio de árvores, 300 ao todo, a partir das 9 da manhã. Algumas apresentações vão rechear a programação.

Atrações

Haverá também uma praça de alimentação a cargo do Centro Social de Votuporanga e as entidades assistenciais Irmãos de Emaús, Lar São Vicente de Paulo, Lar Frei Arnaldo e São Francisco de Assis. Dentre os quitutes que serão vendidos no local estão cachorro quente, salgados, espetos, refrigerantes, sucos e sorvetes. O dinheiro arrecadado será convertido para ajudar os projetos das instituições. Vale a pena comparecer e participar.

Coisa & Tal

Dá para acreditar? Pois saiba que aconteceu. Em Araraquara m buraco de uma rua de terra foi recapeado com asfalto e chamou atenção de moradores, pois a obra só seria justificada se a rua fosse pavimentada. A prefeitura diz que a via será asfaltada quando uma equipe for contratada em licitação. Segundo os moradores, o Departamento Autônomo de Água e Esgoto (Daae) precisou fazer uma obra, abriu um buraco e na finalização cobriu o trecho com asfalto. O material já está saindo e, caso chova, pode ser levado pelas águas.

Entre aspas

Waldecy Bortoloti, superintendente da SAEV ontem no Clube Notícias:

– A SAEV é uma família, um por todos e todos por um.