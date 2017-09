Governadora do Rotary visita clubes

Programa prevê assembleias e visitas a instituições

Os Rotary Clubs de Votuporanga, Novo Milênio e Novas Gerações recebem, neste sábado (16), a visita oficial da governadora do Distrito 4480 do Rotary International, Maria Cristina Noceti Lopes e seu esposo Gaber Lopes. A programação começa às 8h, com o plantio de uma árvore na Centro de Lazer do Trabalhador, no entorno do CIT (Centro de Informações Turísticas), um dos mais belos cartões postais da cidade.

Na sequência, a governadora, que é da cidade de São José do Rio Preto, reúne-se em assembleias com os três clubes, separadamente, bem como com o Rotaract, Interact e damas da Casa da Amizade do Rotary Votuporanga, para saber como está o andamento e as atividades que cada clube vem realizando junto à comunidade.

O Rotary desenvolve diversos projetos voltados à educação, saúde, saneamento, meio ambiente, intercâmbios de jovens e de amizade, além de vários outros programas. Os projetos visam melhorar as condições de qualidade de vida de uma coletividade, portanto, trata-se de uma instituição com os olhos voltados para a humanidade.

Uma das mais importantes bandeiras do Rotary é a erradicação da poliomielite. Em 1985, rotarianos resolveram lutar por um mundo livre da pólio. Atualmente, existem apenas 37 casos de pólio no mundo. Apesar de a doença existir atualmente em apenas três países (Afeganistão, Nigéria e Paquistão), outras nações continuam correndo o risco de importar o vírus.

A poliomielite, uma doença altamente contagiosa, causa a paralisia e, às vezes, até a morte. Como não há cura para a doença, o melhor remédio é a prevenção.

A governadora ainda deve visitar o Lar Celina, onde os clubes estão desenvolvendo um projeto educacional, com a instalação de uma sala de computadores para formação e capacitação profissional de crianças e jovens.

À noite, reúne-se com os rotarianos dos três clubes para anunciar a mensagem do presidente do Rotary International, Ian Riseley, cujo lema é “O Rotary faz a diferença”.

Quem é a Governadora do Rotary Distrito 4480

Maria Cristina Noceti Lopes reside em Rio Preto e é empresária do Ramode vestuários e Artista Plástica – Ceramista.

É casada com Gaber Lopes, Procurador do Estado, Advogado, Rotariano desde 1986, fundador do Rotary Club de SJRP – Novo Cinquentenário.

Mãe de Sophia Cristina A. N. Lopes, graduada em Administração pela PUC de Campinas foi Intercambiada através do IIJ na Alemanha em 2005-2006 e Daniel Matheus A. N. Lopes, Bacharel em Direito na UNIP de São José do Rio Preto/SP, atua na área de Marketing.

Associada ao Rotary Club São José do Rio Preto – Centenário – Do Qual foi Fundadora. Companheira 100% agraciada com Título Paul Harris, com 01 Rubi e Paul Harris Society.

Hospedes Ilustres

O prefeito João dado assinou um decreto que determina que o casal Maria Cristina Noceti Lopes e Gaber Lopes, seja considerado hóspedes ilustres e insignes do Município.

DECRETO no. 9915 de 11 de setembro de 2017

(Considera hóspedes ilustres e insignes do Município)

JOÃO EDUARDO LEITE DE CARVALHO, prefeito do município de Votuporanga Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Art. 1º Ficam considerados hóspedes ilustres e insignes do Município de Votuporanga, no dia 16 de setembro de 2017, o casal MARIA CRISTINANOCETTI LOPES E GABER LOPES – Casal Governador do Distrito 4480 do Rotary Internacional.

Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal “Dr. Tancredo de Almeida Neves, 11 de setembro de 2017.

JOÃO EDUARDO LEITE DE CARVALHO – Prefeito Municipal