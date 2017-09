Grande Prêmio de Singapura de F-1

Circuito de rua de Marina Bay, Singapura.

FOTO: Official F1

Pela décima primeira vez o Circuito Urbano de Marina Bay, será o palco de muita emoção. Com 61 voltas, é um lugar onde a pole é quase vitória. Pista apertada, com os muros por perto o tempo todo, geralmente ocorrem batidas, sem querer ou querendo muito, como o infame acidente de Nelsinho para dar a vitória a Alonso, 15º no grid, em 2008, fabricando um resultado.

Mais certa do que a vitória do primeiro a largar, é a presença do safety car no terreno, somente a critério de curiosidade, em nove edições, somam 14 intervenções do “Mercedão” na corrida. O maior vencedor em Singapura é Vettel, que triunfou em (2011, 2012, 2013 e 2015). Seguido por Alonso (2008 e 2010) e Lewis Hamilton (2009 e 2014) também com duas vitórias. Além de Rosberg, que ganhou na última edição. Nunca um piloto brasileiro venceu as 23 curvas do circuito de rua de Marina Bay, até agora.